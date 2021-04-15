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Малафеев высказался о возможном чемпионстве «Зенита»

10:49
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном чемпионстве петербургского клуба в этом сезоне.

«Расслабленность, недооценка соперника. «Зенит» уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах. У команды сильный и сыгранный состав, который показывает высокий класс в чемпионате», — цитирует Малафеева «Известия».

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 54 балла. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 17 апреля.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1151195/gosha-chernov/zenit-uzhe-upuskal-i-ne-takoe-preimushchestvo

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