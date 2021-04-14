Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что в Госдуме обсудили вопрос финансовой и налоговой поддержки клуба из-за включения в санкционный список США.

«Тут нечему удивляться. Проведение круглого стола — инициатива «Ахмата». Завтра кто-то другой может попасть под санкции. Мы должны на это реагировать. Для этого и был проведен круглый стол. Скоро комитет опубликует результаты круглого стола, буквально на днях все смогут ознакомиться с ними. В нем принимали участие все заинтересованные стороны: РФС, РПЛ, Совет Федерации и другие. Мы не должны ждать, пока кого-то другого введут под санкции. «Ахмат» — часть российского спорта. Мы видим, как к нашему спорту относятся на международных соревнованиях. Не дают выступать под своим гимном и флагом. Предлагаете дальше это терпеть?» — сказал Айдамиров «СЭ».

14 апреля по инициативе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Пайкина прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата». Поводом для обсуждения послужило решение Министерства финансов США включить клуб в санкционный список.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)