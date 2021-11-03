Матыцин высказался о ситуации с возможной отменой матча РПЛ в Москве

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Роспотребнадзор в ежедневном режиме взаимодействует с РПЛ и делает максимальные усилия, чтобы календарь соревнования не был нарушен.

«Мы практически в ежедневном режиме взаимодействуем с Роспотребнадзором и организаторами соревнований. Особые полномочия у глав регионов, поскольку ситуация везде разная. Те регламенты, которые они устанавливают, обязательны. Будем руководствоваться указом президента и постановлениями глав субъектов. Мы видим полное понимание со стороны коллег из Роспотребнадзора и региональных правительств. Но спорт не может жить отдельной жизнью, мы должны показывать ответственность и уважать правила на федеральном уровне и в субъектах», — цитирует Матыцина ТАСС.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве могут быть отменены некоторые матчи РПЛ.