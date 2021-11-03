Матыцин высказался о ситуации с возможной отменой матча РПЛ в Москве
Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Роспотребнадзор в ежедневном режиме взаимодействует с РПЛ и делает максимальные усилия, чтобы календарь соревнования не был нарушен.
«Мы практически в ежедневном режиме взаимодействуем с Роспотребнадзором и организаторами соревнований. Особые полномочия у глав регионов, поскольку ситуация везде разная. Те регламенты, которые они устанавливают, обязательны. Будем руководствоваться указом президента и постановлениями глав субъектов. Мы видим полное понимание со стороны коллег из Роспотребнадзора и региональных правительств. Но спорт не может жить отдельной жизнью, мы должны показывать ответственность и уважать правила на федеральном уровне и в субъектах», — цитирует Матыцина ТАСС.
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве могут быть отменены некоторые матчи РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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