Комличенко пройдет медосмотр в «Локомотиве» на этой неделе

Как стало известно «СЭ», Николай Комличенко близок к переходу в «Локомотив». Игрок на этой неделе пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович неоднократно звонил форварду с предложением перейти в красно-белую команду.

По информации «СЭ», по этой причине на некоторое время переход игрока приостановился. Тем не менее, с высокой долей вероятности, контракт Комличенко с «Локомотивом» будет подписан на этой неделе.