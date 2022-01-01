Источник сообщил, что ЦСКА интересуется 24-летним хорватским полузащитником
ЦСКА заинтересовался полузащитником хорватской команды «Славен Белупо» Неманьей Главчичем. Также на 24-летнего хорвата претендует греческий ПАОК, сообщает журналист Горбарко Партизанович в Twitter.
«Мой контракт истекает летом, и после двух с половиной успешных сезонов в клубе, думаю, естественно думать о дальнейших шагах. Жду начала трансферного периода, когда точно будет известно что-то большее», — приводит слова Главчича издание Alo.
24-летний полузащитник в этом сезоне провел 20 матчей, где отдал 3 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.
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