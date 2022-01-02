«Динамо» согласовало с «Локомотивом» переход Смолова
Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось с «Локомотивом» об условиях перехода нападающего Федора Смолова. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего нападающего, у которого до истечения контракта осталось полгода.
Теперь бело-голубым надо договориться с самим нападающим. Это непросто, учитывая, что, по данным «СЭ», зарплата Смолова в «Локо» 3,1 миллиона евро, а в «Динамо» многие лидеры получают в три раза меньше.
В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
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