Александр Мостовой посоветовал Дзюбе не уходить из «Зенита» в «Рубин»
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.
В декабре появилась информация, что футболист может покинуть петербургский «Зенит». Одним из вариантов продолжения карьеры Дзюбы называли казанский «Рубин».
«Ну вы что, только не в «Рубин». Клуб идет на десятом месте в турнирной таблице. Артем нормально играет, для своих лет — просто отлично. И приносит много пользы. Если «Зенит» его не продлит, то он с легкостью найдет себе место в другой российской команде.
Про «Рубин» вообще стоит завести отдельный разговор, потому что с таким бюджетом и составом располагаться так низко в таблице — это кошмар. В Лиге конференций они проиграли «рукаву» какому-то («Ракув», вице-чемпион Польши — прим. «СЭ»). Вот где нонсенс! Самое интересное, что про это никто не говорит, ничего не обсуждает. В клубе нужны кардинальные перемены, но на них никто не пойдет, потому что там у Слуцкого контракт на пять лет, его убирать не станут», — заявил Мостовой «Газете.Ru» .
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