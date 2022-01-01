Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Мостовой посоветовал Дзюбе не уходить из «Зенита» в «Рубин»

20:07
Теги:

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

В декабре появилась информация, что футболист может покинуть петербургский «Зенит». Одним из вариантов продолжения карьеры Дзюбы называли казанский «Рубин».

«Ну вы что, только не в «Рубин». Клуб идет на десятом месте в турнирной таблице. Артем нормально играет, для своих лет — просто отлично. И приносит много пользы. Если «Зенит» его не продлит, то он с легкостью найдет себе место в другой российской команде.

Про «Рубин» вообще стоит завести отдельный разговор, потому что с таким бюджетом и составом располагаться так низко в таблице — это кошмар. В Лиге конференций они проиграли «рукаву» какому-то («Ракув», вице-чемпион Польши — прим. «СЭ»). Вот где нонсенс! Самое интересное, что про это никто не говорит, ничего не обсуждает. В клубе нужны кардинальные перемены, но на них никто не пойдет, потому что там у Слуцкого контракт на пять лет, его убирать не станут», — заявил Мостовой «Газете.Ru» .

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/01/17093473.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
На Украине заявили о территориальных претензиях на четыре региона РФ
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги