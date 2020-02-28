Источник: Семин получил премию в 25 миллионов за победу в чемпионате России

«Локомотив» требует с бывшего президента клуба Ильи Геркуса 140 миллионов рублей, информирует Telegram-канал «Мутко против». Основная претензия — размер премий, которые получил экс-руководитель и все сотрудники клуба за несколько лет работы.

Сам Геркус заявлял, что Совет директоров был в курсе всех глобальных финансовых выплат и они не выходили за рамки бюджета. При этом по его словам высокие премии были связаны с победой в чемпионате, а также выигрышем Кубка России и выходами в весеннюю стадию еврокубков.

Как отмечается, больше всего денег получил главный тренер команды Юрий Семин. За 4 года — почти 50 миллионов рублей (это не считая зарплаты). 25 миллионов из них Семин получил в чемпионский сезон. Для сравнения в предыдущий сезон главный тренер получил 8,5 миллиона рублей. В сезоне-2015/16 главный тренер получил 7,2 миллиона, а в сезоне-2014/15 — 7,4 миллиона рублей.

В 2018 году спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов. В сезоне-2014/15 эта цифра составляла 4,4 миллиона. В следующем сезоне 7 миллионов, а перед чемпионским сезоном — 4,7 миллиона.

Сам Геркус за два года заработал около 20 миллионов рублей. Эта сумма сопостовима с той, что заработала бывший президент клуба Ольга Смородская.

Примерно такую же сумму получили за 4 года и помощники Семина — Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. В сезоне-2014/15 помощники заработали 2,5 миллиона рублей, в сезоне-2015/16 — по 3,6 миллиона, в сезоне-2016/17 — по 4,4 миллиона, а в сезоне-2017/18 — по 12,5 миллиона.

Администраторы, врачи и начальник команды в четыре сезона, включая чемпионский получили: 2,5 миллиона, по 2 миллиона, по 2 миллиона и по 6-7 миллионов соответственно.

Первое заседание суда, на котором решится придется ли Геркусу возвращать деньги, назначено на 24 марта.