РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: неизвестные угнали автомобиль, принадлежащий ЦСКА

12:33
Теги:

Неизвестные грабители угнали автомобиль, принадлежащий футбольному клубу ЦСКА, сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Hyundai tucson пропал в конце января этого года с парковки в деревне Яковлево. Водитель легионера Донга Джорджа Дидье рассказал, что последний раз видел машину вечером 28 января и с тех пор не может ее найти. Мужчина обратился в полицию.

Основаная команда ЦСКА находится на сборе в Испании. После 19 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир