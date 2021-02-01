Источник: неизвестные угнали автомобиль, принадлежащий ЦСКА

Неизвестные грабители угнали автомобиль, принадлежащий футбольному клубу ЦСКА, сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Hyundai tucson пропал в конце января этого года с парковки в деревне Яковлево. Водитель легионера Донга Джорджа Дидье рассказал, что последний раз видел машину вечером 28 января и с тех пор не может ее найти. Мужчина обратился в полицию.

Основаная команда ЦСКА находится на сборе в Испании. После 19 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.