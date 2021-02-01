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«Локомотив» летом может продать Смолова

12:29
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«Локомотив» рассматривает вариант с продажей нападающего Федора Смолова летом этого года, информирует Sport24.

Напомним, первую часть прошлого сезона 30-летний футболист провел в «Сельте» на правах аренды, после чего вернулся в московский клуб.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Форвард перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. Контракт Смолова с железнодорожниками рассчитан до июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-02-01-lokomotiv-rassmatrivayet-vozmozhnost-prodazhi-smolova-letom

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