Источник: Медведев предложил «Фенербахче» приобрести Вендела
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в один из турецких клубов, сообщает дурналист Ягиз Сабунчоглу.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предложил президенту турецкого клуба приобрести бразильского футболиста.
Согласно источнику, Медведев предложил осуществить трансфер Вендела на тех же условиях, на которых игрок должен был перейти в «Ботафого» в конце сезона, но тогда сделка не состоялась.
На данный момент переговоры о трансфере Вендела в «Фенербахче» остаются на уровне обсуждений.
В прошлом сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив два гола и отдав 13 результативных передач.
