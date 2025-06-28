Футбол
28 июня, 00:57

Тренер «Краснодара» Мусаев: «Если мы хотим и дальше побеждать, то мысли о чемпионстве нужно оставить в прошлом»

Алина Савинова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, доволен ли игрой команды в товарищеском матче против махачкалинского «Динамо».

Встреча прошла в пятницу, 27 июня, на стадионе академии «быков» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Это первая игра в межсезонье, и тяжело быть довольным в первой игре. Было много брака, тем не менее мы выиграли, это очень важно. Все ребята получили практику. К нам пришло несколько молодых игроков, которые тоже хорошо себя проявили, забили голы. Поэтому то, что планировали, сделали. Хотелось бы, наверное, с большим качеством, но ничего, еще есть две недели до Суперкубка, будем тренироваться. Ощущался ли статус чемпионов? Наверное, немного ощущался, но мне это не очень нравится. Надо забыть уже наше чемпионство. Если мы хотим и дальше побеждать, то это нужно оставить в прошлом — если выходить в ранге чемпионов и быть слишком спокойными, то это все плохо закончится», — сказал тренер в видео, опубликованном пресс-службой южан.

«Краснодар» в минувшем сезоне впервые в истории стал чемпионом России. Клуб финишировал на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 67 очками, опередив на один балл «Зенит».

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
  • Ратель

    У спортсмена должны быть мысли о ближайшем матче. Остальное вредная фигня.

    28.06.2025

  • Ратель

    Молодец, Олегыч, правильный подход. Чемпионство осталось в мае. Сейчас мы снова просто играем в футбол. Каждую игру - поярче и позадорнее. Остальное тлен.

    28.06.2025

  • Valekka

    "Надо забыть уже наше чемпионство"-это слова Мусаева ----------------------------------------- " ....мысли о чемпионстве нужно оставить в прошлом"-это слова из заголовка Савиновой. Кто "танцует" эту шедевральную "журналистку" в СЭ,превращающую "колонизацию" в"канализацию"?! -------------------- Специально для Савиновой : Мысли о чемпионстве должны быть у спортсмена всегда!!!

    28.06.2025

