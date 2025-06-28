Фернандес сообщил о возвращении в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

34-летний защитник Марио Фернандес вернулся на родину после тренировок с «Торпедо».

«Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Все в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет» — сказал Фернандес «Чемпионату».

Фернандес добавил, что хочет поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести время в команде и выразил большую благодарность.

С лета 2024 года футболист находится в статусе свободного агента. Ранее он проходил просмотр в «Торпедо».

Фернандес играл в РПЛ за ЦСКА с 2012 по 2022 год и за «Зенит» с 2023 по 2024 год. Также он провел 33 матча в составе сборной России.