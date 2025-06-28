Футбол
28 июня, 10:11

Фернандес сообщил о возвращении в Бразилию после просмотра в «Торпедо»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

34-летний защитник Марио Фернандес вернулся на родину после тренировок с «Торпедо».

«Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Все в руках Всевышнего. Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет» — сказал Фернандес «Чемпионату».

Фернандес добавил, что хочет поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести время в команде и выразил большую благодарность.

С лета 2024 года футболист находится в статусе свободного агента. Ранее он проходил просмотр в «Торпедо».

Фернандес играл в РПЛ за ЦСКА с 2012 по 2022 год и за «Зенит» с 2023 по 2024 год. Также он провел 33 матча в составе сборной России.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Чемпионат
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
  • Vadim Ivanov

    Врачи везде одинаковые: травма бедра - срок восстановления от трёх суток до месяца, задняя поверность - от двух недель до 5 недель.

    28.06.2025

  • Спринт

    так якобы подвернуть ногу, что бы травмировать мышцу бедра может тольео такой ногомячист как этот Фернандес .. Нормальный футболист подобную травму получить не может, по определению.

    28.06.2025

  • Mark deFossen

    и какая тут нестыковка?

    28.06.2025

  • Valekka

    Игрок может получить травму просто подвернув ногу на ровном месте.Что тут смешного?

    28.06.2025

  • Valekka

    В редакции СЭ поменяли эскортниц? Раньше были Кравченко,Рацкевич-теперь Савинова и дурахманова. Вообще компетентным органам давно пора присмотреться к изданию : всю белиберду про слухи и сплетни могут добывать 3 сотрудника вместо этого неимоверного раздутого штата!! В статусе свободного с 2024 года,"..а ранее проходил просмотр в Торпедо"-шедеврально!!

    28.06.2025

  • Владимир 3107

    Пусть Фернандес идёт в "Ростов", там в руководстве команды большинство испанцев, и климат как в Бразилии, не замёрзнет. За «Ростов» уже играет один бразилец Роналдо. Так что Марио в "Ростове" будет как у себя дома. Хорошие защитники "Ростову" нужны. Ростовские врачи быстренько Фернандеса на ноги поставят.

    28.06.2025

  • Семён Фадеич

    Успокойся Марио, твоё время прошло.

    28.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    невролог на осмотре резиновым молотком случайно бедро вышиб?)))

    28.06.2025

    • Источник: Медведев предложил «Фенербахче» приобрести Вендела

    Колыванов: «Очень здорово, что «Динамо» этим летом вновь привезло «Партизан» и ОФК, а к «Зениту» приедет «Сьон»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

