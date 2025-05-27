Источник: Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего будущего тренерского штаба в «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, специалист уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в московском клубе.

26 мая стало известно, что 56-летний Карпин 10 июня должен подписать контракт с «Динамо». Рооссийский футбольный союз (РФС) дал согласие на совмещение.