Ромащенко: «С Карпиным, Глебовым и Осипенко «Динамо» может замахнуться на трофеи»

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина.

«Мне нравилось, как играл «Ростов» при Карпине, когда команда была в хорошей форме. У ростовчан не было мощного кадрового ресурса, но всегда был понятный рисунок игры, интенсивный футбол и достойные для их бюджета результаты. Плюс постоянно появлялись и прогрессировали молодые игроки. Если Карпину удастся перенести лучшее, что было у «Ростова», в «Динамо», замечательно. У «Динамо» в составе хватает игроков, которые в РПЛ являются звездами. К ним уже добавился Глебов, по слухам, может добавиться Осипенко — оба были лидерами «Ростова» и знают требования Карпина. С таким составом можно замахнуться на трофеи», — сказал Ромащенко «СЭ».

26 мая стало известно, что 10 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин должен подписать контракт с «Динамо». РФС дал согласие на совмещение.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.