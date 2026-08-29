«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.00 мск.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Ромао, Самородов, Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Горшков, Ороз, Рассказов, Чернов, Божин, Витюгов, Крамарич, Рахманович, Олейников.