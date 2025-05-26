Источник: Карпин подпишет контракт с «Динамо» 10 июня

10 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин должен подписать контракт с «Динамо», сообщил Тимур Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Он отметил, что РФС дал согласие на совмещение.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что вопрос с главным тренером команды будет решен после матча 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

6 июня сборная России проведет товарищеский матч против Нигерии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 20.00. 10 июня пройдет игра со сборной Белоруссии в Минске.