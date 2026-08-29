«Краснодар» обыграл «Ростов» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

«Краснодар» на своем поле победил «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России — 1:0.

На 19-й минуте гол забил Жубал. Бразильский защитник отличился во втором матче РПЛ подряд. В субботу, 29 августа, игроку исполнилось 33 года.

В концовке матча главный судья Никита Новиков назначил пенальти в ворота хозяев, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом.

«Краснодар» одержал шестую победу подряд в РПЛ и с 18 очками лидирует в таблице. Далее идут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, на счету которых по 12 очков. У красно-белых остается один матч в запасе.

В 7-м туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» 5 сентября. «Ростов» в этот же день примет «Факел».