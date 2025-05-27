Отступные в новом контракте Тюкавина — 20 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», нападающий Константин Тюкавин продлил с «Динамо» контракт до 2030 года в четверг, 22 мая.

Отступные для зарубежных клубов остались в нем прежние — 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет. При этом зарплата 22-летнего игрока немного увеличилась.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030 года. Об этом будет объявлено в ближайшее время.

2 марта 2025 года во время матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) форвард «Динамо» получил повреждение крестообразной связки колена. Он перенес операцию 6 марта. На восстановление Тюкавину понадобится около 6 месяцев.