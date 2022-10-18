Источник: ЭСК признала, что Карасев должен был удалить армейца Ермакова за фол на спартаковце Пруцеве
ЭСК РФС признала, что арбитр матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) Сергей Карасев должен был показать красную карточку полузащитнику хозяев Никите Ермакову, утверждает Sport24.
На 81-й минуте встречи армеец сильно ударил спартаковца Данилу Пруцева шипами выше голеностопа, за что получил желтую карточку.
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|
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|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
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|6
|3
|4
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|21
|
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|6
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|5
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|
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|
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|13
|6
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|7
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|18
|
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|
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|1
|8
|4
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|11
|
15
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|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Александр Соболев
Спартак
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|
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Илья Кутепов
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|1
|1
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