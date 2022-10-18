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Кузьмичев: «Теоретически любой клуб может меня позвать. Нужно дождаться какого-то разговора»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с кадровыми перестановками в клубе.

— Цорна и Цинбауэра увольняли во время матча против «Сочи» по звонку. Было известно про это?
— Не знаю про это. Читал про это в СМИ. Это решение напрашивалось. Был какой-то эмоциональный посыл, но было неприятное поражение. Последняя капля была, все к этому шло.
— Выстраивают такую вертикаль: Нагорных-Аляскин-Галактионов-бывшие ребята из «Чертаново»
— Надо дождаться официальных заявлений от «Локомотива». Мы обсуждаем гипотезы, пока нет по факту. Возможно, такая конструкция сложится.
— Пишут, что директор академии «Локомотива» может перейти в «Спартак», является одним из кандидатов.
— Читал эту новость. Если им нужен человек, который ничего не делал, то могут взять. Он в «Локомотиве» ничего не делал, в РФС ничего не делал. Придет туда и ничего не будет делат.
— То есть это кандидатура Эшуорта?
— Трудно сказать. Допускаю, что это взброс нового руководства. Не думаю, что он нужен «Спартаку». Видел его работу в «Локомотиве» и в РФС.
— Новое руководство «Локомотива» не приглашало вас обратно?
— Нет, никаких контактов не было.
— Не хотели бы вернуться в клуб, например, на позицию директора академии?
— Теоретически любой клуб может меня позвать. Нужно дождаться какого-то разговора.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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 - : -
24.10 17:30
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