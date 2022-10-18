Кузьмичев — о работе Плутника и немецких специалистов в «Локо»: «Это худший период в истории клуба. Не хочу материться»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о работе Александра Плутника и немецких специалистов Томаса Цорна, Йозефа Циннбауэра в клубе.
Как вы можете оценить эпоху Плутник + немцы?
— Почти два года. Я уже давал оценку. Это худший период в истории клуба, при самых больших затратах.
— Если описать одним словом?
— Я не хочу материться.
— Что сейчас надо делать? Нет ли опасений, что бюджет слишком пострадал за два года и теперь придется быть в режиме экономии?
— Пострадал бюджет. Если б все было хорошо никаких перемен не было. Всегда наступают глобальные перемены, когда что-то нужно кардинально менять. Юрий Дмитриевич человек грамотный, он специалист. Все будет хорошо. Даже с учетом того, что сейчас непростая финансовая ситуация. Есть долги. Я думаю, все будет в порядке.
— Тренера пока нет. Как вы считаете, что сейчас нужно делать?
— Работать. Насколько я понимаю договоренность уже есть. Вопрос только временной, когда он приступит. В зимнюю паузу или в ближайшее время. А сейчас есть Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Андрей Федоров. Они должны в этот период качественно работать. Больше ничего не остается.
— А вам понятен этот выбор? Почему именно Галактионов?
— Он мне понятен, если мы допускаем, что придет Дима Поляцкий и его команда. Тогда мне понятен выбор. Потому что Дима, работая в РПС, в свое время приглашал Мишу работать с юношескими сборными, а потом и с молодежными. Он его хорошо знает и делает на него ставку. Но опять же это мы все складываем из того, что знаем.
— Стоит ли ожидать масштабного изменения состава? Стоит ли ждать массового отъезда легионеров и распродажи?
— Там есть ребята с кем надо бы расстаться, по моему мнению. Мампаси, Едвай, но исходя из того подбора центральных защитников, которые сейчас в клубе есть, Едвай не худший.
— То, что он с «Торпедо» не играл — это знак?
— Это вопрос тренерский, вратарский. Из очевидного это точно Мампаси, это точно нападающий Раконьяц.
— Керк?
— У меня больше вопросов к Педриньо. Играет абсолютно на чистых мячах и при обороне пешочком только.
— Митай?
— Митай — да, на выход.
— Как вам слова Димы Баринова? Очень жестко и нетипично, когда так говоришь про свою команду, даже когда ты капитан.
— Накипело, помимо того, что он капитан. Я его знаю с детства, с академии. Он через себя пропускает все неудачи. Если он видит какую-то несправедливость, он молчать не будет. Ему эта команда и этот клуб не безразличен. Если кто-то не отрабатывает на поле, он молчать не будет.
— Публично это правильно?
— Это эмоции. Команда находилась в таком состоянии, когда наверно уже через край зашкаливало. Конечно, это не совсем правильно. Но это футбол и у нас примеров таких много.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1