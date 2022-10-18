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Кузьмичев — о работе Плутника и немецких специалистов в «Локо»: «Это худший период в истории клуба. Не хочу материться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о работе Александра Плутника и немецких специалистов Томаса Цорна, Йозефа Циннбауэра в клубе.

Как вы можете оценить эпоху Плутник + немцы?
— Почти два года. Я уже давал оценку. Это худший период в истории клуба, при самых больших затратах.
— Если описать одним словом?
— Я не хочу материться.
— Что сейчас надо делать? Нет ли опасений, что бюджет слишком пострадал за два года и теперь придется быть в режиме экономии?
— Пострадал бюджет. Если б все было хорошо никаких перемен не было. Всегда наступают глобальные перемены, когда что-то нужно кардинально менять. Юрий Дмитриевич человек грамотный, он специалист. Все будет хорошо. Даже с учетом того, что сейчас непростая финансовая ситуация. Есть долги. Я думаю, все будет в порядке.
— Тренера пока нет. Как вы считаете, что сейчас нужно делать?
— Работать. Насколько я понимаю договоренность уже есть. Вопрос только временной, когда он приступит. В зимнюю паузу или в ближайшее время. А сейчас есть Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Андрей Федоров. Они должны в этот период качественно работать. Больше ничего не остается.
— А вам понятен этот выбор? Почему именно Галактионов?
— Он мне понятен, если мы допускаем, что придет Дима Поляцкий и его команда. Тогда мне понятен выбор. Потому что Дима, работая в РПС, в свое время приглашал Мишу работать с юношескими сборными, а потом и с молодежными. Он его хорошо знает и делает на него ставку. Но опять же это мы все складываем из того, что знаем.
— Стоит ли ожидать масштабного изменения состава? Стоит ли ждать массового отъезда легионеров и распродажи?
— Там есть ребята с кем надо бы расстаться, по моему мнению. Мампаси, Едвай, но исходя из того подбора центральных защитников, которые сейчас в клубе есть, Едвай не худший.
— То, что он с «Торпедо» не играл — это знак?
— Это вопрос тренерский, вратарский. Из очевидного это точно Мампаси, это точно нападающий Раконьяц.
— Керк?
— У меня больше вопросов к Педриньо. Играет абсолютно на чистых мячах и при обороне пешочком только.

— Митай?
— Митай — да, на выход.
— Как вам слова Димы Баринова? Очень жестко и нетипично, когда так говоришь про свою команду, даже когда ты капитан.
— Накипело, помимо того, что он капитан. Я его знаю с детства, с академии. Он через себя пропускает все неудачи. Если он видит какую-то несправедливость, он молчать не будет. Ему эта команда и этот клуб не безразличен. Если кто-то не отрабатывает на поле, он молчать не будет.
— Публично это правильно?
— Это эмоции. Команда находилась в таком состоянии, когда наверно уже через край зашкаливало. Конечно, это не совсем правильно. Но это футбол и у нас примеров таких много.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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Локомотив – Динамо
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 - : -
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 - : -
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