ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил армейца Ермакова

На 81-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) арбитр Сергей Карасев ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Армеец сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом, к счастью спартаковец избежал серьезной травмы.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.