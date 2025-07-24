Источник: ЦСКА продал Гайча в «Тальерес» за 800 тысяч долларов

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в аргентинском «Тальерес», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, армейцы получат за 26-летнего аргентинца 800 тысяч долларов. Ожидается, что форвард подпишет трехлетний контракт после прохождения медосмотра. В 2020 году ЦСКА заплатил за игрока около 8,5 миллиона евро.

Гайч провел за ЦСКА 39 матчей, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Он пять раз уходил в аренды: в «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризеспор» и «Антальяспор».