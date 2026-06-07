Макдэвид в пятый раз получил «Тед Линдсей», повторив рекорд Гретцки

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем приза «Тед Линдсей», который вручают лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ.

В голосовании Макдэвид опередил нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова и форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини.

В сезоне-2025/26 Макдэвид набрал 138 (48+90) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров занял второе место, у него 130 (44+86) очков.

Макдэвид — второй хоккеист, которому удалось получить «Тед Линдсей» в пятый раз за карьеру. Форвард повторил рекорд Уэйна Гретцки.

Никита Кучеров дважды получал приз «Тед Линдсей» — по итогам сезонов-2018/19 и -2024/25.