Защитник «Зенита» Вега считает, что конкуренция с Дугласом Сантосом пойдет им на пользу

Защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, что его не смущает конкуренция с Дугласом Сантосом.

— Совершенно не смущает конкуренция. Это процесс, который идет на пользу всем. Как Дуглас сделает меня лучше благодаря конкуренции, так, надеюсь, что и я смогу что-то дать ему. В победителях останется вся команда.

— О ком из игроков «Зенита» вы слышали до того, как перешли? Кроме Лусиано.

— Все игроки были у меня на слуху. Барриос, Кассьерра, Мантуан, Нино. О ком-то знал по слухам, а кого-то видел в деле.

В четверг, 3 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним аргентинским защитником, который ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс».

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