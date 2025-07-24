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24 июля 2025, 15:50

Защитник «Зенита» Вега считает, что конкуренция с Дугласом Сантосом пойдет им на пользу

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, что его не смущает конкуренция с Дугласом Сантосом.

— Совершенно не смущает конкуренция. Это процесс, который идет на пользу всем. Как Дуглас сделает меня лучше благодаря конкуренции, так, надеюсь, что и я смогу что-то дать ему. В победителях останется вся команда.

— О ком из игроков «Зенита» вы слышали до того, как перешли? Кроме Лусиано.

— Все игроки были у меня на слуху. Барриос, Кассьерра, Мантуан, Нино. О ком-то знал по слухам, а кого-то видел в деле.

В четверг, 3 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним аргентинским защитником, который ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
Роман Вега
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Защитник «Зенита» Вега — о сходстве с боксером Биволом: «Было забавно»

Источник: Мантуан входит в шорт-лист «Марселя»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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