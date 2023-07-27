Источник: «Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение по Карраскалю

«Атлетико Паранаэнсе» сделал ЦСКА новое предложение по полузащитнику Хорхе Карраскалю, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, ранее бразильский клуб предлагал армейцам аренду 25-летнего колумбийца с правом выкупа за 8 миллионов евро. Теперь «Атлетико Паранаэнсе» предлагает выкуп Карраскаля за 7 миллионов евро плюс 30 процентов с от его последующей перепродажи.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» в феврале 2022 года. Прошлым летом армейцы выкупили 25-летнего колумбийца. За все время он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.