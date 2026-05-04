Юрист Анцелиович будет представлять интересы футболиста Заболотного в деле о допинге

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович заявила, что она будет представлять интересы форварда «Спартака» Антона Заболотного в деле о допинге.

3 мая московский клуб сообщил, что 34-летний футболист был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Заболотный был временно отстранен от спортивной деятельности, но с 30 апреля санкции были отменены.

«Я представляю Антона Заболотного», — цитирует Анцелиович ТАСС.

Сам Заболотный в воскресенье опубликовал большое обращение в социальных сетях, отметив, что эта ситуация стала для него серьезным потрясением. По словам игрока, он намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.

Нападающий выступает за «Спартак» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 16 матчах и отметился 2 результативными передачами. После зимней паузы футболист появился на поле лишь дважды: 18 марта в матче FONBET Кубка России против «Динамо» и 19 апреля в игре 25-го тура РПЛ против «Ахмата».

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