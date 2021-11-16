Игры 22-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за стыковых матчей сборной России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что 22 ноября будет рассмотрен вопрос о переносе 22-го тура чемпионата России ради стыковых матчей сборной к ЧМ-2022.

«Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта. Встречи 22-го тура РПЛ запланированы на 19-20 марта.