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Игры 22-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за стыковых матчей сборной России

Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура ради стыковых матчей сборной России
15:38
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что 22 ноября будет рассмотрен вопрос о переносе 22-го тура чемпионата России ради стыковых матчей сборной к ЧМ-2022.

«Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта. Встречи 22-го тура РПЛ запланированы на 19-20 марта.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты