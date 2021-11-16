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«Зенит» вошел в топ-5 самых популярных клубов мира по просмотрам в TikTok

«Зенит» стал одним из самых популярных клубов мира по просмотрам в TikTok
15:19
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«Зенит» попал в топ-5 самых популярных футбольных клубов мира по результатам просмотров в TikTok , сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По данным источника, ролики «Зенита» собрали 41,2 миллиона просмотров. Петербуржский клуб по данному показателю уступил «Милану» (47,6 млн), «ПСЖ» (75,8 млн), «Аяксу» (84,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (297 млн).

На страницу «Зенита» в соцсети подписано почти один миллион пользователей.

Дополнительная информация:

https://t.me/fczenit/3812

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Виктория Кравченко все материалы автора

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