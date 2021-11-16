«Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года

«Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Антоном Шуниным, сообщает официальный сайт московского клуба.

Новый контракт рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22.

Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.