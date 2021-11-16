«Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года
16:17
«Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Антоном Шуниным, сообщает официальный сайт московского клуба.
Новый контракт рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22.
Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю