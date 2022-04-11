Игроку тульского «Арсенала» за оскорбление судьи грозит дисквалификация и штраф до 500 тысяч рублей

На ближайшем заседании КДК РФС комитет рассмотрит оскорбительное поведение полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Согласно дисциплинарному регламенту РФС подобное нарушение наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей РПЛ, также может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).