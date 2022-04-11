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Сегодня, 12:39

Игроку тульского «Арсенала» за оскорбление судьи грозит дисквалификация и штраф до 500 тысяч рублей

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

На ближайшем заседании КДК РФС комитет рассмотрит оскорбительное поведение полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Согласно дисциплинарному регламенту РФС подобное нарушение наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей РПЛ, также может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).

ФК Арсенал (Тула)
Кингс Кангва
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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