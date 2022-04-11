Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России, как это сделали некоторые другие иностранные игроки.

«Я — профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о «Зените», — сказал Юри Алберто «Чемпионату».

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца нынешнего сезона.