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Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России, как это сделали некоторые другие иностранные игроки.

«Я — профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли только о «Зените», — сказал Юри Алберто «Чемпионату».

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца нынешнего сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4662259-novichok-zenita-alberto-rasskazal-pochemu-ne-stal-uezzhat-iz-rossii-kak-drugie-legionery.html
ФК Зенит
Юри Алберто
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
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7
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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