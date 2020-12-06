Игроки молодежной команды «Ростова» возложили цветы к памятнику Виктора Понедельника

Футболисты молодежной команды «Ростова» прибыли к памятнику Виктора Понедельника и возложили цветы, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу, 5 декабря, стало известно о смерти чемпиона Европы 1960 года.

«Игроки молодежного состава клуба перед тренировкой почтили память Виктора Понедельника. Футболисты возложили цветы к памятнику Понедельника на стадионе «Олимп-2», — сообщается в твиттере команды.

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что похороны состоятся в родном городе футболиста — Ростове-на-Дону.