Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о судействе в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Красно-синие доигрывали прошедшую встречу вдевятером. По ходу матча главный арбитр Рафаэль Шафеев удалил с поля защитников московского клуба Виллиана Рошу и Игоря Дивеева.

«Какой сегодня был арбитр? Напишите свое мнение про него! Мое мнение? Не могу сказать, потому что меня потом оштрафуют», — сказал Зделар.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.