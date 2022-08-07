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Игорь Семшов прокомментировал новость о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новость о травме полузащитника питерцев Клаудиньо.

Бразилец пропустит до пяти недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

— Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо — это потеря. Футбол — контактный вид спорта, и травмы неизбежны. Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

— Скорее всего, тренерский штаб будет выбирать между Мантуаном и Бакаевым. Кто достоин играть в страте?

— Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимахан — одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

— То, что бразилец выбыл на долгий срок, это преимущество для конкурентов?

— Нет. «Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста, — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Клаудиньо уже забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-pora-bakaevu-o-sebe-zayavit-stavlyu-na-to-chto-zelimhan-zamenit-klaudin-o/
Игорь Семшов
Клаудиньо
ФК Зенит
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3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

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И К Ж
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Локомотив

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