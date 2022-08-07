Игорь Семшов прокомментировал новость о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новость о травме полузащитника питерцев Клаудиньо.

Бразилец пропустит до пяти недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

— Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо — это потеря. Футбол — контактный вид спорта, и травмы неизбежны. Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

— Скорее всего, тренерский штаб будет выбирать между Мантуаном и Бакаевым. Кто достоин играть в страте?

— Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимахан — одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

— То, что бразилец выбыл на долгий срок, это преимущество для конкурентов?

— Нет. «Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста, — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Клаудиньо уже забил один мяч и отдал две результативные передачи.