«Сочи» — «Нижний Новгород»: Юсупов удвоил преимущество хозяев

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«Сочи» забил второй гол в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 38-й минуте удвоил полузащитник Артур Юсупов.

Игрок сочинцев Сергей Терехов отдал в штрафную «Нижнего Новгорода» между нескольких игроков соперника, а Юсупов забил первым касанием мяча.