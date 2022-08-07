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Мещеряков — о старте РПЛ: «Текущее место в таблице — это не позиция «Локомотива»

Мещеряков оценил результаты «Локомотива» в начале сезона-2022/23
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты железнодорожников в начале сезона-2022/23 чемпионата России.

«Говорить можно все, что угодно, — сказал Мещеряков «СЭ». — И про удачную стратегию, и про коммерческие результаты, и про гениальных молодых футболистов. Наверное, это имеет место быть. А результат на табло. Из 12 возможных очков набрали 2. Текущее место в таблице — это не позиция «Локомотива». По составу — нет. А про бюджет даже и говорить не хочу. Может, сейчас мы увидим 10 игр и 30 очков. Хочется надеяться на это, но есть сомнения. Не надо верить в собственные слова, когда сам себя хвалишь. Надо относиться ко всему критично. И работать. В таких условиях профессионалы собираются, делают выводы и работают. Коллеги ведь называют себя профессионалами».

После четырех туров РПЛ железнодорожники набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.

ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
0
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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