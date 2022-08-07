Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты железнодорожников в начале сезона-2022/23 чемпионата России.

«Говорить можно все, что угодно, — сказал Мещеряков «СЭ». — И про удачную стратегию, и про коммерческие результаты, и про гениальных молодых футболистов. Наверное, это имеет место быть. А результат на табло. Из 12 возможных очков набрали 2. Текущее место в таблице — это не позиция «Локомотива». По составу — нет. А про бюджет даже и говорить не хочу. Может, сейчас мы увидим 10 игр и 30 очков. Хочется надеяться на это, но есть сомнения. Не надо верить в собственные слова, когда сам себя хвалишь. Надо относиться ко всему критично. И работать. В таких условиях профессионалы собираются, делают выводы и работают. Коллеги ведь называют себя профессионалами».

После четырех туров РПЛ железнодорожники набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице.