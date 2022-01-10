Игорь Осинькин об уходе Сергеева: «Можно доиграть сезон, но будет ли после него предложение «Зенита»?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход в «Зенит» форварда Ивана Сергеева.

«Можно доиграть сезон, но будет ли после него предложение именно от «Зенита»? — цитирует специалиста Metaratings.ru. — Считаю, мы провели хорошую работу и довели Ваню от футболиста ФНЛ до игрока сборной, которого приобретает «Зенит».

Он прошел хороший путь, сейчас все зависит от него. Ваня приходит амбициозным. Чтобы получить свое место, ему надо работать, просто так место к нему не придет. Но я верю, что у него может получиться".

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. За «Крылья» он выступал с августа 2020 года.