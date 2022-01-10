Бывший агент Дзюбы Сафонов верит в трансфер нападающего в «Рубин»

Экс-агент форварда «Зенита» Артема Дзюбы Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность трансфера нападающего в «Рубин» из питерского клуба.

— Учитывая сегодняшний трансфер Сергеева в «Зенит», верите ли вы, что Дзюба близок к переходу в «Рубин»?

— Почему бы и нет? Там вопрос только финансовый, как агенты Дзюбы с этим разберутся. Тут похожая ситуация с тем, когда Артем уходил в Тулу и попал на чемпионат мира. Он не получает столько игрового времени, сколько он хочет. Если он хочет попасть в сборную, образно говоря, куда-то вернуться, ему нужно быть постоянно на виду, играть. «Рубину» он бы помог. Думаю, что это та ситуация, когда команды друг другу могли бы помочь. Основной вопрос там — финансовый, «Рубин» — это не «Зенит», финансовые условия там ограниченные. С точки зрения футбола, у них нормальные отношения со Слуцким, они постоянно друг друга подкалывают. Не вижу здесь проблем.

— Зная Артема, будет ли он согласен на понижения уровня клуба? Учитывая хотя бы положение «Зенита» в турнирной таблице РПЛ последние три года.

— Он свои титулы в «Зените» уже выиграл, кому надо, уже все доказал. Если бы ему было 20-23, тогда не пошел бы, но ему все-таки будет 34 в этом году. Пока трансферное окно не закрыто, такие случаи будут возникать каждый день. Но чего-то фантастического в этом я не вижу, — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее, 10 января, Telegram-канал «Ложа прессы» сообщил, что сделка по Дзюбе между «Зенитом» и «Рубином» близка к завершению.