«Юргорден» и «Зенит» договорились о продлении аренды Васютина

«Зенит» и «Юргорден» продлили аренду Александра Васютина, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Вратарь петербуржцев продолжит выступать за шведский клуб до конца 2022 года.

Александр Васютин перешел на правах аренды в «Юргорден» в феврале прошлого года. Вратарь отыграл за бронзового медалиста чемпионата Швеции сезона-2021 14 матчей, пропустив большую часть сезона из-за травмы.