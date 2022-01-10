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«Юргорден» и «Зенит» договорились о продлении аренды Васютина

21:07
Александр Васютин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Васютин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Юргорден» продлили аренду Александра Васютина, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Вратарь петербуржцев продолжит выступать за шведский клуб до конца 2022 года.

Александр Васютин перешел на правах аренды в «Юргорден» в феврале прошлого года. Вратарь отыграл за бронзового медалиста чемпионата Швеции сезона-2021 14 матчей, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

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Евгений Петров все материалы автора

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