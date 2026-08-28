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Сальваторе Боккетти: интервью бывшего защитника Спартака о карьере в России, тренерской работе, Глушакове, Аленичеве

«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press
Экс-защитник «Рубина» и «Спартака» стал гостем редакции «СЭ».

За девять лет в России Сальваторе Боккетти выиграл все трофеи в составе «Рубина» и «Спартака», выучил язык, женился на россиянке Катерине Мальцевой и стал одним из самых популярных легионеров.

Летом 2021 года итальянец завершил карьеру и занялся тренерской работой: тренировал «Верону», «Монцу» и молодежную команду «Аталанты».

А прилетев в Москву, стал гостем редакции «СЭ».

В большом интервью Сальваторе рассказал о своем становлении в качестве тренера, объяснил, почему готов возглавить команду в России, и вспомнил, как фанаты после чемпионского матча «Спартака» оставили его в одних трусах.

На каждый Новый год мы в семье смотрим «Иронию судьбы»!

— Сальваторе, ты давно не был в России. Как ты?

— Все отлично, потому что сейчас я сижу здесь в качестве тренера. Это странно: когда долго играешь, а потом приходит время завершать карьеру, и нужно решать, что делать дальше. Я уже давно получил лицензию Pro, несколько лет тренирую и очень счастлив — люблю эту работу! Даже когда играл в футбол, у меня всегда было ощущение, что в будущем хочу стать хорошим тренером.

— В какой момент появилась эта мысль?

— Еще будучи футболистом, мне очень нравилось, как тренеры разговаривают между собой, какие упражнения дают игрокам. Запоминал, как они работают. И то, что мне, футболисту, не нравилось, — тоже. Всегда говорил себе: когда стану тренером, так делать не буду (смеется). К тому же я вырос в Италии — а там всегда любили тактику...

Например, мне очень нравилось, как мыслит Гасперини. Я пытался анализировать, какие упражнения он использует, чтобы они нравились игрокам. Сегодня это очень помогает в работе — я часто вспоминаю то, что перенял у лучших специалистов, с которыми пересекался.

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— А в Football Manager играл?

— Конечно! Всегда брал команды из третьего или четвертого дивизиона и старался выводить их в Лигу чемпионов. Получалось, кстати! Потом строил для них новые стадионы...

— У тебя русская жена Катя, про вашу семью «Спорт-Экспресс» уже делал большой фильм. Как часто русский язык звучит в вашем доме? Ты ведь прекрасно на нем говоришь.

— Мы каждый день разговариваем на русском. Конечно, до сих пор делаю ошибки — у меня не было школы, как и времени полноценно выучить язык. Но главное, что меня все понимают. Когда жена каждый день разговаривает с детьми дома — это тоже помогает.

— Дети лучше тебя говорят по-русски?

— Сто процентов. Они до сих пор каждый день делают уроки по русскому языку- даже когда мы в Италии. Там они учатся в английской школе, но по выходным по видеосвязи занимаются с русскими учителями. Жена следит, чтобы все было сделано правильно. Иногда, если фильм на русском, уже я прошу включить субтитры — чтобы не забывать русские слова.

— Какой российский фильм понравился больше всего?

— Их много. Из последнего — «Елки». Мне вообще нравится российское кино. «Иронию судьбы» смотрим каждый Новый год. Очень смешно.

Андрей Ещенко и Денис Глушаков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Взял бы Ещенко и Глушакова на стажировку к Фабрегасу»

— Летом 2025 года ты возглавил молодежную команду «Аталанты» до 23 лет — проработал в Бергамо год. Как тебе этот опыт?

— Все началось еще в «Вероне», где я завершал карьеру. Спортивный директор позвонил и спросил, чего я хочу дальше. У меня оставался еще год контракта... Но я сказал, что хочу начать тренерский путь. В итоге возглавил команду U-18.

Через месяц в первой команде начались проблемы, директор предложил мне стать ассистентом нового главного тренера — Игора Тудора. Я с удовольствием согласился. После трех поражений подряд с приходом Тудора команда начала побеждать, и мы закончили сезон на десятом месте — это отличный результат, потому что «Верона» всегда боролась за выживание.

Потом Тудор ушел в «Марсель» и позвал меня с собой, но я хотел начать самостоятельную карьеру [в роли главного тренера]. «Верона» дала мне возможность возглавить примаверу — это как дублирующий состав в России. Через некоторое время у первой команды снова не пошли результаты, тренера поменяли... И мне предложили стать главным, хотя у меня еще не было лицензии Pro. Я согласился.

Начали неудачно: мы проиграли несколько матчей, но потом пошли победы. При прошлом тренере была долгая серия из поражений, мотивации в команде не было никакой, но во втором круге мы набрали 25-28 очков и спаслись от вылета! После этого мне предложили контракт на пять лет.

— Сразу на пять лет после одного сезона?

— Да. Но потом сменилось руководство, а у меня все еще не было лицензии — без нее в Италии работать невозможно. Я как раз проходил стажировку для ее получения. И тогда мне позвонил Адриано Галлиани — позвал в «Монцу». Ситуация там тоже складывалась непросто, но для меня это был колоссальный опыт... К тому же тебе все-таки звонит один из самых влиятельных людей в итальянском футболе! Это большая честь.

Правда, поработать удалось недолго — многих футболистов вскоре продали, начался неудачный период. Но опыт в Серии А — это престиж для любого тренера. После этого позвала «Аталанта» — им нужен был молодой специалист для работы с молодежью.

— Вернемся к «Монце»: туда ты пришел после Алессандро Несты — легендарного защитника. Чувствовалось давление?

— Конечно, Неста — один из лучших защитников в истории Италии. Для меня это была хорошая возможность, потому что в клубе начались перемены: ушли спонсоры, ушел Галлиани — пришло новое руководство, которое решило всех распродать. Ушли Мальдини, Пабло Мари и другие ключевые игроки, без которых спасти команду было тяжело.

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— Тебя пригласили уже после этих продаж или назначили, а распродажа началась потом?

— Когда меня назначали, обещали многое: «Купим игроков, построим сильную команду». Но после пары неудачных результатов руководство сдалось, продали Мальдини, Бонду и других.

— Почему у «Монцы» не получилось выстрелить, как у «Комо»?

— У «Комо» гораздо больше возможностей — они покупают футболистов из «Реала», у клуба есть амбиции, цель. А у руководства есть четкий план. Для тренера это лучший вариант — прийти в команду, где настроены бороться за еврокубки.

У «Монцы» в прошлом году с Раффаэле Палладино амбиции были. При президенте Берлускони и Галлиани долгое время шло строительство команды, они покупали игроков. Два сезона клуб держался на хорошем уровне. Но когда пришел Неста, инвестиции прекратились — сменился вектор развития.

— В каком клубе Серии А ты бы хотел оказаться?

— Мне импонируют команды с четкими идеями и целями. Многое подмечаю у «Комо». Кстати, учился на лицензию вместе с Фабрегасом, мы до сих пор общаемся. В этом году, возможно, поеду к нему на стажировку — интересно посмотреть на что-то новое, чего пока нет в Италии.

Найти время будет тяжело, но он открыт! В Италии найти такую стажировку непросто. А тут, наверное, за счет менталитета Сеск сказал мне: »Без проблем: приходи на тренировку или сразу на стажировку!»

— А болеешь за кого-то в чемпионате Италии?

— Я родился в Неаполе, там играл лучший футболист всех времен — Марадона. Поэтому я болею за «Наполи». Дети тоже, хотя я их не заставлял — правда, они меняли предпочтения: в 2022-м болели за «Комо», в 2023-м — за «Спартак». Например, про другие российские команды они не спрашивают, знают, что я играл за красно-белых. Но запретов дома нет, пусть выбирают сами.

— Не хотел бы взять с собой к Фабрегасу на стажировку кого-то из бывших партнеров по «Спартаку» — Ещенко, Глушакова?

— Если попросят — с удовольствием приглашу. У меня самого сейчас нет команды, поэтому я много общаюсь с коллегами, в том числе с Гасперини — он считается одним из самых современных тренеров в Италии. Также есть человек, работавший со мной в «Вероне», сейчас он в «Реале». Поэтому, возможно, съезжу и к Моуринью.

Фото ФК «Спартак»

«Оренбург»? Если будет конкретное предложение — рассмотрю без проблем»

— Правильно понимаем, что сейчас ты нигде не работаешь?

— Да.

— Готов рассматривать только работу главным тренером в Серии А или Серии Б? Или ассистентом тоже?

— Нет, сейчас я готов только к роли главного тренера. Жду хороших предложений — не только из Италии, но и из России. Если есть интересный проект с амбициями — почему нет? Я открыт.

— «Спартак» в ближайшее время вряд ли позовет — там уже есть тренер. Другие клубы рассматриваешь? Например, «Оренбург»?

— Конечно, без проблем. Быть футболистом «Спартака» не означает то, что я могу тренировать только «Спартак» — это уже другая работа. Здесь мне очень комфортно, я люблю Россию, слежу за чемпионатом. Повторюсь, если будет конкретное предложение — рассмотрю без проблем.

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— А такие страны, как Саудовская Аравия?

— Нужно принимать взвешенные решения — одна ошибка, и есть риск оказаться в более тяжелой ситуации. Но, если честно, еще пару-тройку лет назад никто всерьез не говорил про Саудовскую Аравию, а сейчас там играет Роналду. Первая причина, почему туда едут игроки и тренеры, — это деньги, сто процентов.

Я рассматриваю все варианты. На первом этапе мне, как молодому специалисту, важнее всего состав — с кем предстоит работать. Затем обсуждаются амбиции клуба, бюджет на усиление команды. Мне важно набираться опыта и доказывать, на что я способен.

В этом году у меня были предложения из России. Но опять-таки — нужно спокойно принимать решения, действовать рационально, а не бросаться на любой вариант. В Италии у меня был такой опыт: сразу сказал «да», а в итоге не сложилось, время было упущено.

Фото Getty Images

«Как сказал Де Дзерби: «В Италии 60 миллионов человек — и все тренеры!»

— Александр Мостовой считает, что тот, кто не играл в футбол на высоком уровне, не может стать хорошим тренером. При этом, например, Мурад Мусаев стал чемпионом России, не будучи топ-игроком.

— Мостовой — один из лучших русских футболистов, и он имеет право так думать. Но футбол показал и обратное: Моуринью тоже не играл, а стал одним из лучших тренеров. Тедеско был в сборной Бельгии, сейчас в «Болонье».

Наверное, Мостовой имел в виду, что бывший игрок больше интуитивно чувствует, что происходит на поле и в раздевалке; когда нужна мотивация, когда — нет. Но я не могу сказать, что тот, кто не играл, не в состоянии тренировать.

— За время обучения на лицензию сколько процентов составляли бывшие игроки?

— Думаю, 90-95 процентов. Даже чтобы попасть в список на лицензию Pro, нужно быть достаточно известным футболистом — в Италии отбирают всего 20 человек в год, и очень многие отправляют заявки, чтобы туда попасть.

— Ты сказал, что в Италии очень много тренеров. А что они все делают, если работы мало?

— Как говорил тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби, а до него и другие: «В Италии 60 миллионов человек — и все они тренеры». Ха-ха! Даже болельщики! Каждый диванный эксперт считает, что во всем разбирается.

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— Так почему же тогда нет специалиста, способного вывести сборную на чемпионат мира?

— Я думаю, дело не в тренере. Проблема в том, что дети больше не играют на улице... Когда я был маленьким, мы бегали с утра до вечера, пока мяч было видно, — техника нарабатывалась сама собой. Шел домой, только когда бабушка кричала: «Сальва, пора!» Сейчас я даже своего сына одного гулять не отпускаю — времена изменились, и не только в Италии.

— В России, наверное, безопаснее?

— Да, точно безопаснее. Хожу с детьми гулять в поселке — совершенно спокойно.

— У нас ты можешь забыть кошелек на улице, и его вряд ли сразу украдут.

— В Италии, если у тебя кошелек в кармане, его заберут даже оттуда! И пяти секунд не пройдет. К сожалению, это так. Стало опаснее.

— С этим как-то борются?

— Думаю, что-то делают, но жить стало сложнее.

— Вернемся к сборной Италии: так проблема не в тренере, а в тех, кто вызывается в команду?

— Именно. В мое время мы играли район на район и потом уже бежали на тренировку. Проблема не в Гаттузо, Пирло, Манчини. Не хватает инвестиций в развитие детей — раньше тренеры детских команд занимались только этим, следили за развитием ребенка. Сейчас молодые специалисты сразу пытаются ставить схемы, вместо того чтобы дать детям играть, бегать, развивать координацию, отрабатывать технику один в один.

Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

«В России однажды выписали штраф на несколько страниц. Больше я не нарушал»

— Первое, что ты делаешь по возвращении в Россию.

— Шашлык!

— Приезжаешь сюда как на дачу?

— Да, ха-ха! Спокойно сидим в своем саду, расслабляемся.

— Чего российского не хватает в Италии?

— Чувства расслабленности и безопасности.

— Любишь ездить в московском метро?

— В Италии оно тоже есть, но не такое красивое, конечно, как у вас. Да и билет в Италии стоит дороже.

Ивелин Попов.«Титов и Аленичев называли меня Острый Болгарский Перчик». Ивелин Попов — о России, «Спартаке» и бизнесе

— Насколько сильно отличается стиль вождения в Италии и России?

— В Москве пробок больше, чем, например, в Милане, но в целом разница не такая большая — есть навигационные приложения, которые помогают. А вот в Неаполе водят намного опаснее, чем в Милане — там свои законы! Все нарушают правила.

— Тебя когда-нибудь штрафовали?

— Да, когда я играл за «Рубин», сам сел за руль и не понял, почему рядом совсем пустая полоса — ей никто не пользовался. Оказалось, это была специальная полоса [для общественного транспорта], и мне выписали большой штраф — на несколько страниц! Сказал: «Прошу прощения». И больше так не делал.

— Приходилось давать взятки?

— Нет, никогда такого не было. После «Рубина» понял, как правильно ездить. Ничего не нарушал. Может, были какие-то маленькие штрафы, но полицейские никогда не останавливали.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Даже через 20 лет без чемпионства «Спартак» будет самым топовым клубом России»

— В России тебя часто узнают?

— Однажды ко мне на улице подошел человек и просто сказал: «Спасибо». Мой старший сын даже уточнил: «За что?» Оказалось — за чемпионство 2017 года. Приятная история.

— Кто на самом деле принес «Спартаку» тот титул — тренер Массимо Каррера, команда, руководство?

— Все вместе. Руководство строило команду несколько лет: я пришел в 2013-м, чемпионами стали только в 2017-м. Каждый год клуб находил нужные решения, собирал состав. Была невероятная атмосфера — команда, тренер, болельщики шли в одном направлении. На поле было ощущение, что нас невозможно обыграть.

— А потом все резко сломалось. Говорили, потому что кто-то «начал делить чемпионство».

— Такие вещи нужно решать внутри раздевалки, а не выносить в прессу и медиа. У «Спартака» большая популярность — его все обсуждают. Жаль, что не получилось решить вопрос тихо. Потом эта история с лайками... Зачем надо было отправлять футболистов в дубль? А ведь мы были самой сильной командой в России! Уверен, могли бы бороться за первое место еще два-три года.

Андрей Аршавин.«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз». Интервью Аршавина

— Если бы тебе тогда сказали, что впереди 10 лет без чемпионства, поверил бы?

— Нет. Это очень долгий срок для «Спартака» — самого титулованного клуба страны. Но есть и другие сильные команды.

— Андрей Аршавин считает, что «Спартак» перестал быть топ-клубом из-за отсутствия трофеев.

— Не согласен. Даже «Ювентус» сейчас долго не выигрывает, но остается топ-клубом в Италии. Так же и «Спартак» — статус никуда не денется. Даже если команда не будет выигрывать РПЛ еще 20 лет! Такое имя, такая история, такие легендарные тренеры и футболисты — это не пропадает. Про «Спартак» знают во всем мире.

— А в Италии «Спартак» — самый популярный российский клуб?

— «Зенит» там тоже знают благодаря бывшим итальянским игрокам и тренерам.

Дмитрий Аленичев и Сальваторе Боккетти.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Удивляет, что Аленичева не зовут тренировать»

— Кто из чемпионской команды до сих пор с тобой на связи?

— Ещенко, Ребров, Глушаков, Фернандо, Промес... Общался с Квинси, когда он еще был в Дубае. Жалко, что с ним так все случилось...

— Павел Яковлев рассказывал, что на сборах в Марбелье команда закупалась в Dolce & Gabbana по твоей скидочной карте.

— Да, был такой контракт со скидкой, и если мог кому-то помочь — с радостью это делал. Все благодаря тому, что я был в сборной Италии. Помню, Паша получал скидку, кажется, и Макгиди тоже.

— Ты играл при разных тренерах в «Спартаке» — Карпин, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. Как бы расставил их для себя от худшего к лучшему?

— Начну с последнего места. Пятый — Якин. Не хочу говорить о нем плохо, но контакта с ним у меня как у футболиста не было вообще, даже эмоций никаких. Он нормальный тренер, работает в сборной Швейцарии, но так бывает. Говорил об этом с другими людьми — и так думаю не только я. Четвертый — Кононов. А вот дальше — Аленичев, Каррера, Карпин.

Олег Иванов заявил, что хочет видеть в &laquo;Спартаке&raquo; российского тренера.Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»

— Если выбрать одно качество — что дал каждый из этих трех?

— Каррера — мотивацию. Аленичев — любовь, умение управлять командой. Он всегда был добрым, с хорошим отношением. Я чувствовал, что должен бороться за такого тренера. Всегда без мата! Карпин — умение выжать из тебя максимум, требовательность. И при этом видение того самого спартаковского футбола — с короткими пасами, забеганиями, атакующим стилем девяностых.

— Есть мнение, что состав времен чемпионства был сильнее нынешнего, несмотря на то, что сейчас есть трансферы за 20-25 миллионов.

— Тогда действительно была очень хорошая обойма — Таски, я, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш, Промес... Но не могу сказать, что он был сильнее — просто это было другое время, тогда лимит на легионеров был мягче.

— Почему Аленичев до сих пор без работы?

— Это странно. И мне жаль, потому что у него хорошие идеи, он хорошо управляет командой. Считаю его отличным тренером.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Любимое блюдо — пожарские котлеты»

— Кто сегодня, на ваш взгляд, главные звезды РПЛ?

— Мне нравится Кривцов — видно, что он понимает футбол, хорошо читает игру. Также выделяю Барко в «Спартаке», Батракова, начавшего сезон в «Локомотиве», Бакаева.

— Стоило ли Батракову уезжать в «Галатасарай»?

— Это для него шаг вперед, плюс он будет играть в еврокубках. Почему нет?

— Есть примеры неудачных переходов — Захарян, Чалов. И удачных — Сафонов в «ПСЖ».

— Многое зависит от самого игрока и готовности рискнуть. Когда я был молодым, мне тоже предлагали остаться в Италии, но нужно выходить из зоны комфорта, чтобы добиться чего-то большего — как получилось у Сафонова или у Головина в «Монако».

— Ты сказал, что приезжаешь в Москву как на дачу. Какие твои любимые места в городе?

— О, их много! Ходим с женой в музеи, приглашаем друзей, катаемся на велосипеде в поселке — там же есть целое поле, чтобы поддерживать форму.

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— У кого из тренеров «Спартака» были самые строгие требования по весу?

— Пожалуй, с Карпиным. Но у меня самого проблем с весом никогда не было.

— Как при итальянской любви к пасте и пицце держать форму?

— Действительно, это тяжело, но нужно быть внимательным к питанию — современный футбол требует не только техники, но и физической готовности.

— Три любимых итальянских блюда?

— Паста — разная, у нас в Неаполе готовят ее очень много. Пицца из дровяной печи. И моцарелла.

— А три русских?

— На третьем месте — куриный суп с фрикадельками. На втором — жареное мясо, шашлык. А любимое блюдо — пожарские котлеты. Нравятся даже больше, чем борщ.

— Одна вещь из России, которую хотелось бы взять с собой в Италию?

— Наверное, это друзья, которые здесь остались.

Сальваторе Боккетти с женой и детьми.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Насколько помогает в тренерской работе знание двух культур и языков?

— Очень помогает. Я никогда не замыкался в одной компании — общался и с русскими, и с испанцами, когда играл в «Рубине». Это помогает понимать разных футболистов, их менталитет, находить подход к каждому. В современном футболе, где в командах игроки из десятков стран, важно быть открытым и гибким.

— Расскажи самую невероятную историю, которая случилась с тобой в России.

— Самое яркое — когда мы стали чемпионами в 2017-м. Болельщики выбежали на поле еще до финального свистка, а в итоге меня буквально раздели. Я дошел в раздевалку в одних трусах, даже бутсы не успел снять. Газон, сетки, ворота — все растащили на память. Хорошее было время.

— Что бы ты пожелал России?

— Надеюсь, что сборные России и Италии сыграют на чемпионате мира в 2030 году. Мое самое яркое воспоминание из детства — чемпионат мира 1994 года в США. Я тогда болел со всей страстью. Жаль, что мой сын, который родился уже в России, лишен этого чувства — он не может искренне болеть ни за Россию, ни за Италию. Надеюсь, что в 2030-м у него будет сразу две причины для радости.

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ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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