Корнеев: «Сомневаюсь, что на финише «Локо» будет выше пятого места»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сказал, что не думает, что на длинной дистанции железнодорожники покажут серьезный результат.

— Перейдем к «Локомотиву». Сейчас команда Галактионова — самая играющая в РПЛ?

— Знаете, сейчас «Локо» играет примерно так же, как и в начале предыдущего чемпионата. Вот только глобально в «Локомотиве» мало что изменилось. Думаю, на финише сезона железнодорожники окажутся не выше пятого места.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял в РПЛ шестое место.

