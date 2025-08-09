ЦСКА и «Рубин» сыграют в чемпионате России 9 августа

ЦСКА и «Рубин» сыграют в 4-м туре РПЛ в субботу, 9 августа. Матч в Москве на «ВЭБ Арене» начинается в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 15:45. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Рубин» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 15.40 мск, за 5 минут до игры.

Армейцы после трех туров чемпионата России занимают восьмое место с 5 очками, их предыдущим соперником был «Зенит» (1:1). У казанцев — 7 очков и четвертая строчка, в предыдущем туре «рубиновые» выиграли у «Сочи» (2:1).