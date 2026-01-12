Дивеев о выборе 78-го номера в «Зените»: «В каком-то смысле судьба»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, почему выбрал 78-й номер после перехода в команду из Санкт-Петербурга из ЦСКА.

11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29.

— Думаю, все поймут — всю жизнь, с самого детства, я играю под 78-м номером, возьму его и здесь, — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».

— 78 — один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?

— В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается).

Дивеев играл за ЦСКА с февраля 2019-го, вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.