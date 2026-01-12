Дивеев о выборе 78-го номера в «Зените»: «В каком-то смысле судьба»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, почему выбрал 78-й номер после перехода в команду из Санкт-Петербурга из ЦСКА.
11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29.
— Думаю, все поймут — всю жизнь, с самого детства, я играю под 78-м номером, возьму его и здесь, — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».
— 78 — один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?
— В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается).
Дивеев играл за ЦСКА с февраля 2019-го, вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.
Источник: ФК Зенит
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|- : -
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|- : -
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|- : -
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|- : -
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
