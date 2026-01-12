Агент Барриоса заявил, что пока рано говорить о продлении контракта с «Зенитом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о возможном продлении контракта футболиста с сине-бело-голубыми.

Колумбиец выступает за питерскую команду с 2019 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2027-го.

«Еще рано говорить о продлении контракта, но Вильмар доволен в «Зените», и «Зенит» доволен им. Но я этим не говорю и не подтверждаю, что будет продление», — цитирует Поссо Metaratings.ru.

В сезоне-2025/26 32-летний Барриос провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 3 забитых мяча и 7 голевых пасов в 245 играх за питерцев. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник завоевал шесть чемпионских титулов РПЛ, выиграл два Кубка России и четыре Суперкубка страны.