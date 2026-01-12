Дивеев: «Переход в «Зенит» — важный и ответственный шаг для меня. Хочу прогрессировать с командой»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что переход в команду из Санкт-Петербурга из ЦСКА стал для него важным шагом в карьере.

11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29.

«Этот переход — важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде», — цитирует Дивеева пресс-служба «Зенита».

Защитник присоединится к команде в четверг на тренировочном сборе в Катаре.

«15 января, когда все соберутся в Дохе перед началом первых сборов. Там всех увижу и со всеми познакомлюсь!» — сказал он.

Дивеев играл за ЦСКА с февраля 2019-го, вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.