«Зенит» объявил о переходе защитника ЦСКА Дивеева

«Зенит» объявил о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что армейцы и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее защитник выступал за «Уфу».