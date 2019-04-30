Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире программы "Футбол России" подчеркнул, что приучил себя не обращать внимания на критику.

– Если любая другая команда пропускает, то пропускает команда. Если пропускает ЦСКА, то пропускает Акинфеев. Я себя приучил ни на что не обращать внимания и всегда быть недовольным своей игрой. Даже если я играю на ноль, думаю: почему я не пропустил сегодня, людям не о чем поговорить, – сказал Акинфеев.

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