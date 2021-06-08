IFAB внес корректировки в правило определения положения «вне игры»
15:53
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес корректировки в правило определения положения «вне игры», сообщает пресс-служба организации.
Теперь правило звучит так: «... Кисти и руки игроков не учитываются при определении офсайда. Для определения положения «вне игры» верхняя граница руки проводится по нижней части подмышечной впадины».
IFAB поясняет, что плечо не считается частью руки при определении игры рукой. Следовательно, плечо — часть тела, с помощью которой можно по правилам забить гол, и поэтому оно должно учитываться при определении офсайда.
Из нового правила следует, что кисти и часть руки ниже плеча не должны учитываться при определении офсайда.
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Зачет
vs
1
Офсайд
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